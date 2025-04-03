В Минобороны РФ призвали запретить бесконтрольное перемещение военкоров в зоне СВО

Военные корреспонденты не должны бесконтрольно перемещаться по территории, где ведутся боевые действия. Для урегулирования этого вопроса необходимо разработать отдельный законопроект, заявил замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин, пишет РИА Новости.

«Оно (перемещение журналистов. — «Газета.Ru») должно регулироваться, иначе завтра заедет один, другой, третий. Мы не знаем, где он появился, не дай Бог, попадет под FPV-дроны или же наши артиллерийские обстрелы и закончит печально», — сказал Горемыкин в Госдуме.

По данным замминистра обороны РФ Николая Панкова, в 2024 году в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине находились 82 российских журналиста. Он рассказал, что в 2023 году там побывали 1100 представителей СМИ.

Панков подчеркнул, что именно их правдивые репортажи с мест боевых действий помогают не сомневаться, за кем на самом деле правда, и, в конечном счете, побеждать противника.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал приравнять военкоров к участникам СВО. Также политик попросил министра обороны страны распространить на них и членов их семей социальные гарантии, компенсации и выплаты, положенные военным.

Ранее Путин попросил убрать женщин-военкоров с передовой в зоне СВО.