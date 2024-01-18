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В МО РФ назвали число действующих военкоров в зоне СВО

Спикер МО РФ Панков: в зоне СВО работают 82 российских журналиста

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Первый канал

Замминистра обороны РФ Николай Панков заявил, что сейчас в зоне СВО находятся 82 российских журналиста. Его слова приводит ТАСС.

По словам Панкова, в 2023 году в зоне ведения боевых действий побывали 1100 журналистов.

«Именно ваши правдивые репортажи с мест помогают не сомневаться за кем правда, и, в конечном счете, побеждать противника», — заявил он.

Медали Минобороны за освещение хода СВО получили продюсер телеканала RT Лилия Зарипова, корреспондент Первого канала Евгений Лямин, продюсер телеканала «Россия-1» Олег Дубинин, корреспондент «Известий» Ксения Солдатова, корреспондент «Красной звезды» Андрей Гавриленко и руководителю корпункта «Звезды» в Мурманске Елена Сивонен.

До этого президент РФ Владимир Путин попросил убрать женщин-военкоров с передовой в зоне СВО.

«Надо бы руководству основных каналов сказать, чтобы женщин оттуда убирали. Как-то страшно смотреть на это», — сказал Путин.

18 декабря военкор Марьяна Наумова показала работу казачьего батальона «Терек» .

Ранее двум военкорам РИА Новости подкинули свиную голову под дверь.

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