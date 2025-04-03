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В Пензе локализовали пожар в производственно-складском здании

МЧС РФ: огнеборцы локализовали возгорание в складском здании в Пензе
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МЧС России

Сотрудники экстренных служб локализовали возгорание в производственно-складском здании в городе Пензе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что работа по ликвидации огня продолжается.

«Тушение продолжают более 70 специалистов и 23 единицы техники», — говорится в заявлении.

О пожаре в производственно-складском здании в Пензе стало известно днем 3 апреля. Как рассказали в МЧС РФ, строение находится на улице Аустрина.

Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Утром в тот же день в подмосковном поселке Власиха загорелась квартира в одном из жилых домов. Здание располагается на Солнечной улице.

Как писали журналисты ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, пламя распространилось на площади 60 квадратных метров. Всего из помещений эвакуировали 15 взрослых и пять детей, при этом семеро из них не смогли выйти на улицу самостоятельно. Еще четырех человек спасти не удалось.

Ранее в столице Республики Дагестан загорелась кровля пятиэтажного жилого дома.

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