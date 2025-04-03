В Петрозаводске оценили последствия пожара на Онежском судозаводе

Парфенчиков: несущие конструкции Онежского судозавода не повреждены при пожаре

Несущие конструкции Онежского судостроительного завода в Петрозаводске в результате пожара не повреждены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Карелии Артур Парфенчиков.

«По данным госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, пожар на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе полностью ликвидирован. Несущие конструкции целы», — написал он.

Парфенчиков добавил, что во время пожара пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь.

По данным регионального ГУ МЧС России, сообщение о пожаре на территории завода на улице Ригачина, 25, поступило 3 апреля в 09:50 мск. Пламя охватило один из цехов предприятия, в котором находились емкости с горючими материалами. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

Как рассказал вице-премьер правительства Карелии по экономике Олег Ермолаев в Telegram-канале, возгорание произошло в четвертом производственном цеху цифровой судоверфи, который еще строится.

Ранее в Карелии начали прокурорскую проверку из-за пожара на судостроительном заводе.