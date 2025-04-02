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Россиянин ради забавы украл из автомата 24 игрушки и стал фигурантом уголовного дела

В Югре молодой мужчина украл из автомата 24 игрушки ради забавы и пойдет под суд

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 24-летний житель города Пыть-Яха стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража» УК РФ после того, как вытащил из игровой кран-машины несколько десятков мягких игрушек. Об этом сообщает «МВД Медиа».

О противоправных действиях неизвестного в правоохранительные органы заявила владелица автомата. Полицейские быстро установили нарушителя и задержали его.

Молодой человек пояснил, что увидел в соцсетях инструкцию, как можно извлечь из подобного автомата игрушки, и решил попрактиковаться «ради забавы». Чтобы достать игрушки, он опрокинул автомат, собрал выпавшие из него вещи, после чего вернулся домой.

Ущерб, который юноша нанес предпринимательнице, составил около 5,5 тысяч рублей.

Похищенные вещи вернули владелице. Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до одного года лишения свободы.

Ранее в Москве мужчина поторопил людей у очереди в банкомате, отметил их операцию и забрал чужие деньги себе.

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