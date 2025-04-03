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Россиянин украл из магазина робот-пылесос, чтобы сделать подарок жене

В Якутии мужчина решил порадовать жену подарком и украл робот-пылесос
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Depositphotos

Житель Якутска может получить два года колонии за попытку порадовать жену незаконным способом. Об этом сообщает УМВД республики.

В правоохранительные органы обратился руководство магазина техники с заявлением о краже робота-пылесоса. К совершению преступления оказался причастен 44-летний местный житель.

Мужчина вошел в торговый зал, снял с витрины пылесос, подошел к кассе самообслуживания и сделал вид, что оплатил товар. Убедившись, что сотрудники заняты и никто за ним не следит, он скрылся. Украденный пылесос злоумышленник подарил жене. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Приморье правоохранительные органы ищут мужчину, который проник в отделение банка и украл оттуда пустой металлический сейф. Позже злоумышленник вернулся в отделение банка с монтировкой и в поисках денег стал открывать почтовые ящики, находящиеся в фойе помещения, но и там ничего ценного не нашел.

Ранее в Воркуте школьник попытался ограбить магазин и избил продавца.

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