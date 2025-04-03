Юрист оценила новый порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету

Адвокат Сталина Гуревич в беседе с «Ридусом» прокомментировала новый порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету, который в первом чтении одобрила Государственная дума РФ. Юрист отметила, что добиться возбуждения дела о клевете и до поправок было непросто.

«По делам о клевете, исходя из общей практики, в 99 случаях из ста выносятся отказные материалы, и люди просто обивают пороги, пытаясь добиться возбуждения уголовного дела. И возбуждаются дела только по каким-то не очень значимым историям, где власть прямо заинтересована», — сказала Гуревич.

По ее мнению, от нового порядка, в котором вопрос возбуждения дела о клевете будет решаться через правоохранительные органы, вряд ли что-либо изменится.

Накануне нижняя палата парламента в первом чтении приняла законопроект, который меняет систему привлечения к ответственности по делам о бытовой клевете.

Согласно поправкам, пострадавшие могут получить возможность обращаться с заявлением о клевете в правоохранительные органы. Полицейские будут расследовать эти дела и передавать их в суд.

С соответствующей инициативой выступил Верховный суд России. Нововведения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс.

Ранее сообщалось, что уголовные дела о клевете переведут в категорию частно-публичного обвинения.