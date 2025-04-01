Уголовные дела о клевете переведут в категорию частно-публичного обвинения

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о переводе уголовных дел о клевете в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект был предложен Верховным судом РФ. Законопроектом предусматривается перевод уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения. Отмечается, что подобные дела возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.

До этого сообщалось, что в Государственную думу России может рассмотреть законопроект, который предполагает введение нового квалифицирующего признака в нескольких статьях Уголовного кодекса — использование дипфейк-технологий (deepfake). Изменения планируется внести в статьи «Клевета», «Мошенничество», «Кража», «Вымогательство», «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Ранее больше половины россиян поддержали идею о законодательном регулировании дипфейков.