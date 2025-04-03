Молодоженам предложили возвращать часть расходов на свадьбу

Депутат Наумов: в России могут ввести налоговый вычет с расходов на свадьбу

В России могут ввести новый налоговый вычет, позволяющий молодоженам вернуть часть расходов на свадьбу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе партии ЛДПР, которая выдвинула эту инициативу.

Авторы инициативы отметили, что у молодой семьи появится возможность получить налоговый вычет за услуги свадебных агентств, фотографа, видеографа, аренду банкетного зала и другие услуги. Однако каждому из супругов можно будет вернуть не более 150 тысяч рублей.

«В ЛДПР убеждены: молодым семьям нужно помогать. Если внедрить такой вычет, то семьи смогут вернуть себе часть уплаченного налога на расходы, связанные с различными свадебными услугами», — сказал зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов (ЛДПР).

До этого сенатор РФ Ольга Епифанова заявила, что процедура получения налогового вычета в 2025 году стала проще. Она отметила, что теперь для возврата части денег за лечение, обучение или добровольное страхование не надо заполнять декларацию 3-НДФЛ.

По словам сенатора, для расчета суммы выплаты можно воспользоваться специальным калькулятором, а также проверить лимиты и условия получения на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Ранее стало известно, что минимальный свадебный набор в России для двоих обойдется в 55 тысяч рублей.