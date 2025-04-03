Житель Югры стал фигурантом двух уголовных дел, пожертвовав деньги ФБК

Baza: против жителя Югры возбудили два уголовных дела о финансировании ФБК

Сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела в отношении 59-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Валерия Ледкова, подозреваемого в финансировании «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Из материала следует, что первое дело в отношении мужчины было заведено еще в декабре 2024 года. Причиной послужило решение гражданина перевести 300 рублей на счет ФБК на следующий день после того, как эта организация была включена в перечень экстремистских.

«Ледков был задержан по ст. 282.3 УК РФ и отправлен под домашний арест», — рассказали журналисты.

Они отметили, что всего через несколько месяцев следователи узнали о еще одном эпизоде финансирования ФБК со стороны жителя Югры. По данным следствия, во второй раз Ледков выделил 1800 рублей в поддержку «Фонда борьбы с коррупцией».

На этом фоне против мужчины возбудили второе уголовное дело по аналогичной статье. В публикации уточняется, что это произошло 1 апреля.

1 апреля суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Александра Адамова к четырем годам лишения свободы условно, признав его виновным в финансировании ФБК. Следователи выяснили, что в августе 2021 года мужчина перевел на счет организации 1000 рублей.

После задержания гражданин признал вину и позже пожертвовал денежные средства структурам, оказывающим помощь участникам боевых действий на Украине. В том числе благотворительным фондам «Народный Фронт. Всё для Победы» и «Помогаем Нашим».

Ранее нескольких членов ФБК объявили в розыск в рамках дела об осуществлении подрывной идеологической деятельности.