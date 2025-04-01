В Петербурге осудили мужчину, пожертвовавшего 1000 рублей ФБК

Петербуржца осудили на четыре года условно за финансирование ФБК

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя Александра Адамова к четырем годам лишения свободы условно, признав его виновным в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

По данным следствия, в августе 2021 года мужчина перевел 1000 рублей со своей банковской карты на счет «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Россиянин совершил операцию с помощью неустановленного устройства, через интернет-сайт с предупреждением о причастности ФБК к экстремистской деятельности.

«Тем самым он умышленно предоставил средства, заведомо предназначенные для обеспечения деятельности экстремистской организации», — говорится в заявлении.

В результате сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении петербуржца уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Адамов признал вину в совершении данного преступления и позже пожертвовал денежные средства организациям, оказывающим помощь участникам специальной военной операции на Украине. В частности, речь идет о благотворительных фондах «Помогаем Нашим» и «Народный Фронт. Все для Победы».

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что назначенный Адамову испытательный срок составил три года.

Ранее главного редактора газеты «Вечерние Ведомости» арестовали за демонстрацию экстремистской символики.