Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге осудили мужчину, пожертвовавшего 1000 рублей ФБК

Петербуржца осудили на четыре года условно за финансирование ФБК
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя Александра Адамова к четырем годам лишения свободы условно, признав его виновным в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

По данным следствия, в августе 2021 года мужчина перевел 1000 рублей со своей банковской карты на счет «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Россиянин совершил операцию с помощью неустановленного устройства, через интернет-сайт с предупреждением о причастности ФБК к экстремистской деятельности.

«Тем самым он умышленно предоставил средства, заведомо предназначенные для обеспечения деятельности экстремистской организации», — говорится в заявлении.

В результате сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении петербуржца уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Адамов признал вину в совершении данного преступления и позже пожертвовал денежные средства организациям, оказывающим помощь участникам специальной военной операции на Украине. В частности, речь идет о благотворительных фондах «Помогаем Нашим» и «Народный Фронт. Все для Победы».

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что назначенный Адамову испытательный срок составил три года.

Ранее главного редактора газеты «Вечерние Ведомости» арестовали за демонстрацию экстремистской символики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами