Нескольких членов ФБК объявили в розыск по делу о подрывной деятельности

Министерство внутренних дел (МВД) России разыскивает шестерых граждан РФ, которые, по информации ведомства, занимались подрывной идеологической деятельностью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД.

В числе разыскиваемых и члены »Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) (признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен) и участников несогласованных акций, привлекавшихся к административной ответственности.

«В настоящее время профильные подразделения МВД РФ проводят комплекс мероприятий, направленных на привлечение к уголовной ответственности лиц, обвиняемых в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности и проживающих в зарубежных странах», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В МВД уточнили, что граждане РФ, о которых идет речь, осуществляли деятельность по дискредитации государственной политики России и дестабилизации обстановки в регионах. По обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений органами внутренних дел разыскиваются Дмитрий Низовцев (признан в РФ иностранным агентом), Руслан Шаведдинов (признан в РФ иностранным агентом) и Нина Волохонская. Также на причастность к указанной преступной деятельности проверяется Даниил Голубев.

В декабре 2024 года сообщалось, что жителя Владимира задержали за перевод денег на счета ФБК в США. В ФСБ отмечали, что 45-летний мужчина пошел на это «для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности».

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