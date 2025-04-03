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Прилетевшую из Дубая россиянку поймали в Домодедово с украшениями на 5 млн рублей

В Домодедово поймали пассажирку из Дубая с украшениями на 5 млн рублей
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ФТС России

В аэропорту Домодедово поймали прилетевшую из Дубая россиянку с украшениями на 5 млн рублей. Об этом сообщает ФТС России.

32-летнюю пассажирку, прилетевшую из Дубая, остановили в «зеленом» коридоре аэропорта. В ее ручной клади обнаружили 17 украшений Cartier, Hermes, Van Cleef and Arpels, Casa Gi и Rolex. Экспертиза показала, что все изделия являются подлинными. Россиянка сообщила, что приобрела их давно, а с правилами провоза не знакома.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет или штрафа в размере до миллиона рублей.

До этого россиянка привезла в нижнем белье и вещах 79 самоцветов из Индии. По словам задержанной, она планировала изготавливать ювелирные украшения и везла камни так, чтобы не повредить.

Ранее в московском аэропорту обнаружили посылку с 50 кг наркотиков.

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