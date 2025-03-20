Россиянка привезла в нижнем белье и вещах 79 самоцветов из Индии

В Домодедово туристку задержали за контрабанду 79 самоцветов из Индии

Туристку с самоцветами поймали в московском аэропорту после возвращения из Индии. Об этом сообщает ФТС России в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в Домодедово. Россиянку остановили во время таможенного контроля, в сумке у нее нашли четыре драгоценных камня в пакетах. При осмотре выяснилось, что еще 75 она спрятала в нижнем белье и ручной клади. Стоимость самоцветов составляет более 1,2 миллиона рублей.

«Экспертиза показала, что это обработанные минералы – изумруды, аметист, кошачий глаз и цирконий», – сообщается в публикации.

По словам самой задержанной, она планировала изготавливать ювелирные украшения и везла камни так, чтобы не повредить.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров. В рамках закона за это предусмотрен штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее тайская пара перепутала багаж в аэропорту и нашла внутри 24 кг каннабиса.