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В Москве курьер застрял на дереве во время доставки заказа

В Москве сотрудники МЧС спасли застрявшего на дереве курьера
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Кадр из видео/Телеграм-канал «112»

В Москве курьер оказался на дереве из-за случайно захлопнувшейся двери. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел на Хохловском переулке. По данным Telegram-канала, мужчина приехал с заказом по адресу, но в какой-то момент дверь здания захлопнулась, и он оказался заперт внутри.

Чтобы не терять время, курьер выбрался на крышу, перелез на ветку дерева, но с нее спуститься самостоятельно не смог. Заметившие доставщика сотрудники Госгвардии вызвали спасателей. Они помогли мужчине спуститься на землю.

До этого в Краснодаре спасли енота, который три дня просидел на ветке дерева. Когда сотрудники МЧС пытались помочь животному, оно покусало спасателя.

Несмотря на сопротивление, енота передали в ветклинику. Выяснилось, что он напуган, но аппетит у животного хороший. Предположительно, енот раньше был чьим-то домашним питомцем, но в последствии от него отказались.

Ранее спасатель сорвался с высоты, пытаясь снять кошку с дерева в российском городе.

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