В Липецке 99-летняя пенсионерка застряла на кухне между стеной и газовым котлом

В Липецке помощь спасателей потребовалась пожилой местной жительнице, которая упала у себя на кухне, застряла между стеной и газовым котлом и потеряла сознание. Об этом сообщает Управление по делам гражданской обороны и ЧС города.

Пенсионерка занималась домашними делами и внезапно почувствовала себя плохо, женщина упала и потеряла сознание. Очнувшись, она увидела, что застряла между котлом отопления и стеной. Выбраться из ловушки пострадавшая не смогла и позвонила родственникам, которые обратились в экстренные службы.

Спасатели, прибывшие на вызов, оказали 99-летней пенсионерке помощь, ее направили в травмпункт.

До этого сообщалось, что в Москве местный житель обратился за помощью к специалистам экстренных служб, когда у него возникли проблемы с переодеванием. Мужчина позвонил по номеру «112» и сказал, что «засунул ноги в руки и не может вытащить». Он попросил приехать к нему спасателей, так как «не мог шевелиться и ходить». На вызов приехали полицейские и помогли заявителю выбраться из штанов.

Ранее россиянин застрял в захламленной квартире.