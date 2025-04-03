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Несколько разделов «Госуслуг» будут закрывать на 72 часа при мошенничестве

Госуслуги ограничат доступ к фининформации граждан при подозрении на мошенников
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РИА Новости

Доступ к разделам по пенсиям, льготам и налогам на «Госуслугах» будет приостанавливаться на 72 часа при подозрении на мошеннические действия. Об этом сообщило Минцифры в Telegram-канале.

«Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат», — говорится в публикации.

Доступ будут ограничивать к следующим разделам: «Доходы и налоги», «Льготы и выплаты», «Работа и пенсия».

В Минцифры отметили, что постоянно заботятся о безопасности учетных записей «Госуслуг» и постоянно совершенствуют их защиту.

28 марта в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ заявили, что мошенники придумали новую схему вымогательства денег у пенсионеров — они представляются сотрудниками Пенсионного фонда и сообщают о «взломе» аккаунта «Госуслуг». В МВД призвали пенсионеров быть бдительными и не поддаваться давлению со стороны неизвестных лиц.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с домовыми чатами.

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