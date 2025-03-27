Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с домовыми чатами

Мошенники предлагают в домовых чатах бесплатные вещи, а затем отправляют фишинговые ссылки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД.

По информации ведомства, злоумышленники размещают в домовых или районных чатах сообщения с предложениями бесплатно забрать ненужную бытовую технику, мебель и для укрепления доверия показывают фото или видео.

«Накануне встречи фальшивый «сосед» извиняется и утверждает, что технику может отправить только с курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по ссылке», — говорится в сообщении.

Через подобные ссылки телефон пользователя заражается вредоносным программным обеспечением, благодаря которому мошенники могут получить персональные данные и доступ к платежным средствам граждан.

До этого сообщалось, что злоумышленники придумали новую мошенническую схему с использованием видеозвонков через WhatsApp или Telegram. Они делают видеозвонки от якобы курьера и делают запись экрана, создавая из нее видеокружок без звука. После этого они делают новый аккаунт, а видеокружок используют в качестве подтверждения того, что это реальный человек.

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