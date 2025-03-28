В МВД рассказали о новом виде мошенничества, направленном против пенсионеров

Мошенники придумали новую схему вымогательства денег у пенсионеров — они представляются сотрудниками Пенсионного фонда и сообщают о «взломе» аккаунта «Госуслуг». Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Схема выглядит так: злоумышленники звонят пенсионерам, называют их полное имя, фамилию, имя и отчество, а также место жительства, а затем представляются сотрудниками Пенсионного фонда и сообщают о якобы произведенном взломе или блокировке аккаунта на «Госуслугах». Затем они предлагают обратиться в «техническую поддержку» и дают номер телефона, который также принадлежит мошенникам.

Следующий этап — перевод от лжетехподдержки на линию к фальшивым сотрудникам полиции, которые убеждают пострадавших перевести деньги на «безопасный счет». Обманутые пенсионеры, таким образом, лишаются своих денег через стресс и давление.

В МВД призвали пенсионеров быть бдительными и не поддаваться давлению со стороны неизвестных лиц.

Так стало известно, что в Екатеринбурге правоохранители расследуют дело о мошенничестве в отношении 80-летней местной жительницы, которая несколько дней находилась под влиянием аферистов и передала им миллионные сбережения.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с домовыми чатами.