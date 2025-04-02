На рынке труда России стало больше молодежи и меньше сотрудников старшего возраста

С начала года свыше половины резюме были размещены молодыми людьми в возрасте до 30 лет. За год их доля от общего числа соискателей выросла, а число возрастных сотрудников, привычных работодателям, в категории линейного персонала, напротив, снизилось. Об этом сообщается в обзоре ПЭК и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, подготовленном совместно с ГЛТ, STS Logistics и Boxberry.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

На соискателей в возрасте до 30 лет в январе-феврале 2025 года пришлось 56% резюме, что говорит о повышении доли молодых сотрудников на рынке труда.

Кандидаты в возрасте 14-18 лет и 19-30 лет оказались единственными, чья доля от общего числа соискателей за год выросла — с 11% до 12% и с 41% до 43% соответственно. Кроме того, они чаще других выходили на рынок труда: число новых резюме молодых людей в сегменте 14-18 лет увеличилось на 70%, 19-30 лет — на 69%. Для сравнения, прирост количества соискателей в возрасте 31-40 лет составил 48%, 41-50 лет — 52%, 51-60 лет — 44%, от 60 лет — 43%.

«Снижение доли персонала старшего поколения в отрасли мы связываем с развитием автоматизированных и других цифровых технологий в большинстве компаний. Современному поколению легче адаптироваться к этим изменениям, что открывает новые горизонты для карьерного роста. Например, ускоренными темпами совершенствует процессы бизнес в сегментах IT, e-commerce и логистики. Такие компании все чаще привлекают молодых специалистов гибким графиком, конкурентным уровнем зарплат и комфортными условиями труда», — пояснила Виталия Канищева, директор по персоналу STS Logistics.

Активнее всего увеличивалась доля кандидатов в возрасте до 30 лет в сегменте рабочих профессий — за январь-февраль показатель вырос на 9 п.п. год к году, до 54%. Наибольший прирост числа резюме пришелся на соискателей в возрасте от 19 до 30 лет (38% против 34% годом ранее). Доля кандидатов в возрасте 14-18 лет увеличилась на 5 п.п. год к году, до 16%.

В то же время доля ищущих работу линейного персонала соискателей старше 30 лет за год снизилась с 55 до 46%, а именно: в возрастной категории 31-40 лет — с 24 до 20%, 41-50 лет — с 19 до 16%, старше 50 лет — с 12 до 10%.

Например, в логистике доля резюме молодых соискателей (до 30 лет) выросла с 39 до 51%, из которых 37% — пришлось на работников в возрасте 19 -30 лет. А число кандидатов в сегменте от 31 года, напротив, снизилось с 61 до 49%.

Сильнее всего эта тенденция заметна в категории упаковщиков/комплектовщиков — доля таких соискателей в возрасте до 30 лет увеличилась 45% до 61%. Кандидаты на эту вакансию в возрасте 14-18 лет разместили за январь—февралем в 4,4 раза больше резюме, чем годом ранее, а доля анкет за этот период от общего числа выросла с 12 до 21%. Число резюме от соискателей в возрасте 19-30 лет выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом, а доля — увеличилась с 33 до 40%.

Количество претендентов на работу грузчика в возрасте до 30 лет увеличилось с 48 до 66%. Кандидаты в возрасте 14-18 лет разместили в январе-феврале в 3,5 раза больше резюме, чем годом ранее, а их доля от общего числа анкет выросла с 12% до 23%. Вместе с тем число соискателей в категории (19-30 лет) увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом — с 36 до 42%.

«Вакансии упаковщиков, комплектовщиков и грузчиков становятся все более привлекательными для молодежи, так как в условиях дефицита кадров компании повышают уровень зарплат, развивают комфортные условия труда и снижают порог входа. На большинстве современных складов процессы организованы так, что сотрудник может выйти на базовые производственные мощности уже после нескольких дней стажировки», — отметила Ольга Чернова, HR бизнес-партнер производственного департамента Boxberry.

Доля соискателей в возрасте до 30 лет среди водителей выросла с 29% до 34%. Число кандидатов в сегментах от 31 до 40 лет и от 41 до 50 лет не изменилось (28% и 25% соответственно), количество возрастных соискателей — от 51 до 60 лет — снизилось с 14 до 9%.

Реже других на работу водителем претендуют кандидаты старше 61 года. В то же время их доля среди всех соискателей увеличилась на 1 п.п., до 4%, а количество резюме за год выросло на 50%. На втором месте по уровню прироста — соискатели в возрасте 19-30 лет, которые разместили на 46% больше резюме, чем годом ранее.

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