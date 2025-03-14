В РФ работодатели в 3,5 раза чаще стали искать специалистов креативной индустрии

В России в 3,5 раза чаще стали искать профессионалов креативной индустрии

По итогам 2024 года спрос на специалистов креативной индустрии вырос в 3,5 раза. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками платформы «Авито Работа». Отмечается, что средняя зарплата в этой сфере превысила 44 тыс. рублей в месяц.

Больше всего интерес работодателей вырос к фотографам. Количество предложений для этих специалистов увеличилось на 67%. Кроме того, зимой наблюдался большой рост числа вакансий в сегменте развлечений — почти в 3,5 раза.

Что касается актерской профессии, то количество вакансий в этой сфере выросло на 48% (в 1,5 раза) по сравнению с зимой 2023/2024. Число доступных позиций для специалистов по монтажу видео также показывает рост, увеличившись на 21%.

В январе сообщалось, что в России самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами стали водители, представители сферы строительства и отделки помещений.

В первом месяце 2025 года рейтинг возглавила профессия дальнобойщика. Кандидатам на вакансию предлагали в среднем 200 019 рублей в месяц — на 21% больше, чем годом ранее.

В тройку самых высокооплачиваемых профессий в транспортной сфере также вошли водители трала и тонара, с зарплатой в 170 и 147 тысяч рублей соответственно.

Ранее россиянам назвали самые популярные вакансии для пенсионеров.