Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дверь самолета сорвало во время полета в российском регионе

В Ульяновской области у самолета сорвало дверь в воздухе
close
Приволжская транспортная прокуратура

В Ульяновской области дверь учебного самолета сорвало в воздухе. Об этом сообщает региональная транспортная прокуратура.

Предварительно, инцидент произошел 2 апреля в районе аэродрома Солдатская Ташла, когда там проводился учебно-тренировочный полет на легкомоторном самолете марки Diamond 40NG (RA-02644). У воздушного судна в воздухе сорвало заднюю откидную дверь — позже ее обнаружили на земле, деталь рухнула в поле за жилым массивом.

В результате случившегося никто не пострадал. В настоящий момент детали и обстоятельства инцидента устанавливаются, на место происшествия выезжал старший помощник Ульяновского транспортного прокурора.

До этого на трассе под Вологдой легкомоторный самолет совершил аварийную посадку, выполняя учебно-тренировочный полет. Сотрудники ГАИ помогли отогнать воздушный борт.

Ранее самолет вернулся в аэропорт вылета из-за пассажира, который потерял телефон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами