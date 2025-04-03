Дверь самолета сорвало во время полета в российском регионе

В Ульяновской области у самолета сорвало дверь в воздухе

В Ульяновской области дверь учебного самолета сорвало в воздухе. Об этом сообщает региональная транспортная прокуратура.

Предварительно, инцидент произошел 2 апреля в районе аэродрома Солдатская Ташла, когда там проводился учебно-тренировочный полет на легкомоторном самолете марки Diamond 40NG (RA-02644). У воздушного судна в воздухе сорвало заднюю откидную дверь — позже ее обнаружили на земле, деталь рухнула в поле за жилым массивом.

В результате случившегося никто не пострадал. В настоящий момент детали и обстоятельства инцидента устанавливаются, на место происшествия выезжал старший помощник Ульяновского транспортного прокурора.

До этого на трассе под Вологдой легкомоторный самолет совершил аварийную посадку, выполняя учебно-тренировочный полет. Сотрудники ГАИ помогли отогнать воздушный борт.

Ранее самолет вернулся в аэропорт вылета из-за пассажира, который потерял телефон.