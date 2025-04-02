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В Госдуме объяснили заявление ВОЗ о рисках начала новой пандемии

Депутат ГД Куринный увидел финансовый интерес в заявлении ВОЗ о новой пандемии
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Denis Balibouse/Reuters

Призыв гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса готовиться к новой пандемии может быть обусловлен финансовым интересом. Такое мнение в беседе с RT высказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

При этом он подчеркнул, что к пандемии необходимо быть готовыми всегда. В России, по его словам, создана специальная система по противодействию подобным вызовам.

«Если говорить о высказываниях генерального директора, то, кроме объективной необходимости создания такой системы, есть, конечно, еще и дополнительный финансовый интерес. Потому что под это требуется и необходимо собирать средства соответствующих доноров», — сказал Куринный.

Он напомнил, что самым крупным донором ВОЗ были США, но они отказались от финансирования, поэтому у организации возникли финансовые сложности.

Как заявил Гебрейесус, новая пандемия может начаться в мире уже «завтра». Для успешной борьбы с ней, по его словам, странам необходимо заключить соответствующее соглашение. Глава организации призвал все государства быть более вовлеченными, чтобы довести Соглашение ВОЗ о пандемии до финишной черты.

Гебрейесус также подчеркнул, что в случае, если страны будут действовать по отдельности, то не смогут достичь глобальной безопасности в области здравоохранения.

Ранее СМИ назвали причины дефицита бюджета ВОЗ в этом году.

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