В свердловские магазины завезли тонны зараженных киви из Ирана

В Свердловской области в магазины завезли тонны зараженных иранских киви. Об этом сообщил Россельхознадзор, данные ведомства передает портал URA.RU.

«В связи с тем, что основной путь распространения тутовой щитовки — посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, то продукция разрешена к реализации», — рассказали в ведомстве.

25 марта сообщалось, что проверки в магазинах продукции с низкими ценами «Маяк», проведенные в ряде регионов России, выявили массовые нарушения. По данным Telegram-канала SHOT, по результатам проверок в торговой сети изъяли почти полтонны продукции, а несоответствие нормам нашли в 56% отобранных образцов.

Одним из главных нарушений стало отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию. В частности, в молочной продукции найдены растительные жиры и несоответствие по жирнокислотному составу. Нарушения допустили такие производители, как АО «Милком», ООО «Русмолоко», АМК и «Молочная жизнь».

Ранее стало известно, что в России вырос объем подделок одного вида продукции.