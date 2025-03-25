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В половине продукции в магазинах одной российской сети нашли нарушения норм

SHOT: в половине образцов продукции из магазинов сети Маяк обнаружили нарушения
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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Проверки в магазинах продукции с низкими ценами «Маяк», проведенные в ряде регионов России, выявили массовые нарушения, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, по результатам проверок в торговой сети изъяли почти полтонны продукции, а несоответствие нормам нашли в 56% отобранных образцов.

Одним из главных нарушений стало отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию. В частности, в молочной продукции найдены растительные жиры и несоответствие по жирнокислотному составу. Нарушения допустили такие производители, как АО «Милком», ООО «Русмолоко», АМК и «Молочная жизнь».

В ходе проверки специалисты обнаружили много просроченного товара на прилавках.

Сеть «Маяк» входит в группу компаний «Торгсервис» (также владеет магазинами «Светофор»).

В первой половине марта Telegram-канал «SHOT Проверка» написал, что осколок стекла попался мужчине в салате из торговой сети «Магнит». По информации канала, мужчина по имени Николай купил салат «Нуар» в гипермаркете «Магнит», которые располагается в Элисте на улице Ленина, 280.

Ранее стало известно, что в России вырос объем подделок одного вида продукции..

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