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В Курской области мужчина сорвал флаг с могилы бойца СВО

МВД: житель Курчатова Курской области сорвал флаг с могилы бойца СВО
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Кадр из видео/Telegram-канал «ПОЛИЦИЯ Курской области mvd_46»

Житель Курчатова Курской области сорвал флаг с могилы бойца СВО, сообщает Telegram-канал регионального управления МВД.

На видео видно, как на местном кладбище мужчина вытаскивает древко с флагом и ломает его. Полицейские установили его личность.

«26-летний молодой человек приехал в город в командировку. При осмотре его съемного жилья обнаружен снятый флаг. Молодой человек пояснил, что находился под воздействием алкоголя», — говорится в сообщении.

Мужчина сказал, что раскаивается в своем поступке, и принес извинения родным бойца.

До этого глава Хорольского муниципального округа Приморского края Алексей Губайдуллин заявил, что неизвестные осквернили могилы участников специальной военной операции (СВО) и гражданских на кладбище в селе Хороль Приморского края.

По его словам, вандалы завалили памятники участников СВО и гражданских, а также разбили портреты.

Ранее медсестру обвинили в осквернении памятника защитникам Отечества.

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