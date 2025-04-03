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В Приморье осквернили захоронения участников СВО

Губайдуллин: в селе Хороль Приморья вандалы осквернили могилы участников СВО
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Неизвестные осквернили могилы участников специальной военной операции (СВО) и гражданских на кладбище в селе Хороль Приморского края. Об этом сообщил глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин в своем Telegram-канале.

«К сожалению, мы стали свидетелями ненавистного акта осквернения захоронений наших земляков на кладбище села Хороль», — написал он.

По его словам, вандалы завалили памятники участников СВО и гражданских, а также разбили портреты.

Губайдуллин отметил, что правоохранители возбудили уголовное дело по данному инциденту.

В УМВД России по Приморскому краю подтвердили возбуждение дела по части 1 статьи 244 УК РФ. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, а также ищут злоумышленников, причастных к совершению преступления.

31 марта журналисты РЕН ТВ сообщили об осквернении могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака, которая находится в Республике Крым. Неделю назад мужчина получил ранение в зоне боевых действий, его спасти не удалось. На фоне произошедшего правоохранители возбудили два уголовных дела. Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин, в свою очередь, назвал «скотами» разгромивших могилу вандалов. Он выразил уверенность, что эту «акцию» организовала украинская сторона.

Ранее медсестру обвинили в осквернении памятника защитникам Отечества.

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