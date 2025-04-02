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Медсестру обвинили в осквернении памятника защитникам Отечества

ТАСС: медсестру центра неврологии Лысенкову обвинили в осквернении памятника
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Игорь Онучин/РИА «Новости»

Операционную медсестру центра неврологии Анастачию Лысенкову обвинили в осквернении памятника защитникам Отечества. Об этом пишет ТАСС.

Изначально суд постановил заключить ее под стражу, однако после апелляции она была переведена на домашний арест. Ей грозит пять лет колонии.

В 2024 году 28-летняя медсестра Анастасия Лысенкова оставила надпись ГУР на памятнике маршалу Юрию Жукову. Неизвестно, была ли эта Анастасия Лысенкова той же, о которой говорится в материале ТАСС, и идет ли речь о новом нарушении.

Сообщалось, что она и еще одна медсестра в возрасте 58 лет сделали это, чтобы заработать деньги на погашение кредитов по предложению телефонных мошенников с Украины. Подельница Лысенковой рассказала, что сначала злоумышленники выманили у нее три миллиона рублей, а потом заставили заняться вандализмом. Преступление кураторы потребовали снимать на камеру.

Ранее в Ярославле вандалы осквернили кладбище с захороненными на нем участниками СВО.

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