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Школьник с приятелем избили, ограбили и надругались над женщиной в Татарстане

KazanFirst: в Татарстане юноши избили, ограбили женщину и надругались над ней
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Depositphotos

В Татарстане 15-летний школьник с 19-летним приятелем избили, ограбили, а затем надругались над 50-летней женщиной в подъезде. Об этом сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел 15 марта в подъезде одного из домов на улице Тугарова в городе Елабуге. Двое юношей напали на женщину и избили ее, отобрав рюкзак, а затем надругались над ней.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, старший из предполагаемых агрессоров оказался ранее судим. В отношении юношей возбудили уголовное дело по статьям о грабеже и насильственных действиях сексуального характера. Одного из них поместили под стражу, а второго отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сварщик из Татарстана почти неделю растлевал четырехлетнюю девочку у себя дома.

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