Счетная палата проверит деятельность Банка России

Счетная палата РФ по поручению депутатов Госдумы проведет проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России. Об этом сообщил аудитор палаты Алексей Саватюгин, передает ТАСС.

«По поручению Государственной думы в этом году с мая мы начинаем проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России», — сказал Саватюгин на совместном заседании комитетов нижней палаты парламента и представителей фракций по рассмотрению годового отчета Центробанка за прошлый год.

Он добавил, что по итогам проверки будет представлен полный отчет.

В феврале Савеловский суд Москвы оштрафовал ЦБ за нарушения правил хранения боевого оружия. Сумма штрафа не называлась, но она может составлять от 300 до 500 тысяч рублей.

Инспекторы Росгвардии в ходе проверки обнаружили боевые пистолеты, в том числе два ПМ. Суд признал это нарушением закона «Об оружии», при этом в ЦБ заявили, что не считают себя виновными, так как имеют разрешение на хранение оружия, выданное в ноябре 2023 года.

Ранее Счетная палата пожаловалась в Генпрокуратуру на Минфин.