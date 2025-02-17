Банк России оштрафовали за незаконное хранение боевого оружия

Савеловский суд Москвы оштрафовал Центральный банк России за нарушения правил хранения боевого оружия, выявленные при проверке одного из его зданий. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал Центробанк виновным в административном правонарушении по ст. 20.10 КоАП РФ и назначил штраф, сумма которого не указана, но может составлять от 300 до 500 тысяч рублей.

Инспекторы Росгвардии провели проверки в Межрегиональном центре безопасности Банка России и обнаружили боевые пистолеты, в том числе 2 ПМ, которые принадлежали службе безопасности Сбербанка и ЧОП «Регион профи». Это считается нарушением ФЗ «Об оружии».

Представители Центробанка заявили, что не считают себя виновными, так как имеют разрешение на хранение оружия, выданное в ноябре 2023 года. Они отметили, что пистолеты хранились в Центробанке всего два часа во время работы инкассаторов. Центробанк подал апелляционную жалобу на решение суда.

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