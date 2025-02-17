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Банк России оштрафовали за незаконное хранение боевого оружия

Суд в Москве оштрафовал Банк России за незаконное хранение боевого оружия
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Алексей Куденко/РИА Новости

Савеловский суд Москвы оштрафовал Центральный банк России за нарушения правил хранения боевого оружия, выявленные при проверке одного из его зданий. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал Центробанк виновным в административном правонарушении по ст. 20.10 КоАП РФ и назначил штраф, сумма которого не указана, но может составлять от 300 до 500 тысяч рублей.

Инспекторы Росгвардии провели проверки в Межрегиональном центре безопасности Банка России и обнаружили боевые пистолеты, в том числе 2 ПМ, которые принадлежали службе безопасности Сбербанка и ЧОП «Регион профи». Это считается нарушением ФЗ «Об оружии».

Представители Центробанка заявили, что не считают себя виновными, так как имеют разрешение на хранение оружия, выданное в ноябре 2023 года. Они отметили, что пистолеты хранились в Центробанке всего два часа во время работы инкассаторов. Центробанк подал апелляционную жалобу на решение суда.

8 февраля в Москве мировой судья принял решение оштрафовать мужчину за ношение в метро телескопической дубинки.

Ранее экономист предрек снижение ставок по вкладам.

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