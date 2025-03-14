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Счетная палата пожаловалась в Генпрокуратуру и Минфин

«Ведомости»: Счетная палата пожаловалась в Генпрокуратуру и Минфин из-за проекта
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Мария Девахина/РИА Новости

Счетная палата (СП) обратилась в Генеральную прокуратуру, поскольку министерство финансов осуществляло ненадлежащий контроль за реализацией двухэтапного проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений». Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отчет СП о своей работе в 2024 году.

Проект по поручению правительства реализует министерство культуры с использованием средств федерального бюджета и заемных средств Нового банка развития БРИКС (НБР). Также в реализации инициативы участвует Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Она призвана повысить туристический потенциал девяти малых исторических поселений: Арзамаса, Выборга, Гороховца, Ростова, Старой Руссы, Суздаля, Торжка, Тутаева и Чистополя. Срок реализации проекта — 2019–2025 годы.

НБР выделил России два займа на реализацию проекта: $220 млн — на первый этап и €205 млн — на второй. Однако на реализацию первого этапа проекта потрачено только $9,7 млн от общего объема предусмотренных средств, на реализацию второго — €370 тыс. В прошлом году Счетная палата провела контрольное мероприятие по проверке использования средств федерального бюджета и займов этого банка на реализацию проектов. В ходе проверки ведомство обнаружило эту ситуацию с тратами.

«Минфином осуществлялся ненадлежащий контроль за реализацией проектов, не принимались решения об обеспечении текущего финансирования при наличии кредиторской задолженности по заключенным контрактам, что привело к использованию Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга средств федерального бюджета в сумме 275,2 млн руб. на компоненты, не предусмотренные условиями реализации проектов», — говорится в отчете.

По результатам контрольного мероприятия СП направила обращение в Генпрокуратуру, а также представление министру культуры. Кроме того, ведомство проинформировало правительство об этой ситуации.

Ранее сообщалось, что в российский бюджет удалось вернуть рекордную сумму денег.

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