Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье загорелся объект Минобороны

360.ru: объект Минобороны загорелся в подмосковной Власихе
close
Shutterstock

Во Власихе Московской области загорелся объект Минобороны России, жертвами пожара стали четыре человека. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

По его словам, возгорание произошло в трехкомнатной квартире в доме № 5 на Солнечной улице, людей обнаружили в ходе локализации пожара на площади 60 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 06:20, после этого специалисты приступили к устранению последствий инцидента.

«Спасено семь человек, из них двое детей. Эвакуировано 20 человек, из них пятеро — дети», — добавил источник.

Накануне на юго-востоке Москвы в одной из квартир многоквартирного дома произошел пожар, дым проник в другие жилые помещения и заблокировал семь человек, включая беременную женщину и троих детей. Инцидент произошел в 17-этажном здании в Некрасовке на проспекте Защитников Москвы. О пожаре сообщил один из жильцов дома. Он уточнил, что загорелась квартира на втором этаже. Хозяин квартиры, а также люди с 16-го этажа эвакуировались, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на Онежском судостроительном заводе в Карелии начался сильный пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами