В Подмосковье загорелся объект Минобороны

Во Власихе Московской области загорелся объект Минобороны России, жертвами пожара стали четыре человека. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

По его словам, возгорание произошло в трехкомнатной квартире в доме № 5 на Солнечной улице, людей обнаружили в ходе локализации пожара на площади 60 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 06:20, после этого специалисты приступили к устранению последствий инцидента.

«Спасено семь человек, из них двое детей. Эвакуировано 20 человек, из них пятеро — дети», — добавил источник.

Накануне на юго-востоке Москвы в одной из квартир многоквартирного дома произошел пожар, дым проник в другие жилые помещения и заблокировал семь человек, включая беременную женщину и троих детей. Инцидент произошел в 17-этажном здании в Некрасовке на проспекте Защитников Москвы. О пожаре сообщил один из жильцов дома. Он уточнил, что загорелась квартира на втором этаже. Хозяин квартиры, а также люди с 16-го этажа эвакуировались, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на Онежском судостроительном заводе в Карелии начался сильный пожар.