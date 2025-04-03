В России объяснили разницу между «комфортом» и «жить можно»

РБК: социологи разделили россиян на четыре класса по уровню дохода

В НИУ ВШЭ на основе опросов составили четыре стандарта потребления в России: «комфорт», «норма», «жить можно» и «очень тяжело». Об этом пишет РБК.

Авторы опирались на уровень дохода граждан, от которого зависят их расходы на повседневные нужды.

«Комфорт» предполагает большие возможности во всех сферах потребления. Представители этого стандарта имеют несколько машин и квартир, едят в ресторанах и не планируют заранее расходы на покупку одежды и техники.

«Норма» означает наличие разнообразных возможностей, но без излишеств. Продукты покупаются в супермаркетах среднего ценового сегмента, есть квартира с приличным ремонтом и иногда даже дача, при этом дорогую одежду берегут и могут перепродавать.

«Жить можно» — есть ограничения, людям приходится отказываться от многих товаров и услуг. Продукты они покупают впрок и по акциям, одежда и обувь у них дешевая и низкого качества.

«Очень тяжело» — человек находится на грани выживания: посещает социальные столовые, одежда и обувь ему достаются благодаря благотворительным организациям, а жилье старое и ветхое.

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Ранее эксперты сравнили удобство жизни в Москве, Лондоне и Сеуле.