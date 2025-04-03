Губернатор Приангарья рассказал о действиях экипажа разбившегося Ту-22

Губернатор Кобзев: экипаж Ту-22М3 сделал все, чтобы отвести борт от строений

Экипаж разбившегося самолета Ту-22М3 сделал все, чтобы отвести неисправный борт от жилых строений. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он отметил, что семье летчика, которого не смогли спасти, окажут помощь.

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области накануне во время планового полета. Экипаж из четырех человек катапультировался, но выжили только трое.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Во время падения самолет задел линию электропередачи, из-за чего без света остались поселки Средний, Новомальтинск и Буреть. По последним данным, свет отсутствует в деревне Буреть, в которой расположены 203 дома и проживают 670 человек. В населенном пункте на коммунальных объектах работают бензиновые генераторы.

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