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В Иркутской области в двух поселках подали электричество, отключенное из-за падения Ту-22

В двух поселках Иркутской области дали отключенный из-за падения Ту-22 свет
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Olha Solodenko/Shutterstock/FOTODOM

Нарушенное из-за падения военного самолета в Иркутской области электроснабжение восстановлено в двух поселках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Он отметил, что нарушенное в Усольском районе электроснабжение удалось восстановить в поселках Средний и Новомальтинск. В настоящее время свет отсутствует лишь в деревне Буреть, в которой расположены 203 дома и проживают 670 человек. В населенном пункте на коммунальных объектах работают бензиновые генераторы. На месте крушения продолжается ремонт линий электропередач, который планируется завершить к 09:00 мск.

2 апреля сообщалось, что в Иркутской области разбился дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Самолет упал в безлюдной местности, повредив ЛЭП. Выживших пилотов эвакуировала прибывшая на место поисково-спасательная бригада. Летчики находятся под наблюдением врачей.

Ранее Су-34 выполнил посадку «на брюхо» и остался невредим.

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