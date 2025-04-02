«Пилот увел борт от жилых домов»: ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области

В Иркутской области рухнул стратегический ракетоносец Ту-22М3. Самолет упал в безлюдной местности, по данным SHOT, перед крушением летчик увел борт от жилых домов. При этом борт повредил ЛЭП, без электричества остались 210 домов. Экипаж из четырех человек успел катапультироваться, однако при приземлении один из пилотов погиб. Минобороны РФ назвало предварительной причиной крушения техническую неисправность. Это уже третий Ту-22М3, упавший за последние два года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Экипаж из четырех человек катапультировался, один летчик погиб в результате приземления», — говорится в публикации.

Губернатор региона Игорь Кобзев уточнил, что выживших пилотов эвакуировала прибывшая на место поисково-спасательная бригада. Сейчас летчики, по его словам, находятся под наблюдением врачей. Об их состоянии на данный момент неизвестно.

Кобзев добавил, что самолет потерпел крушение недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района. Разрушений на земле обнаружено не было, однако при падении борт задел линию электропередачи, оставив без электричества 210 домов и три социально-значимых объекта .

«На месте работает бригада Иркутской электросетевой компании. Надеюсь на быстрое восстановление. Ориентировочное время — до утра», — написал глава региона.

Выполнял плановый полет

По данным Минобороны, Ту-22М3 потерпел крушение во время планового полета. Предварительной причиной аварии стала техническая неисправность . Какая конкретно — в ведомстве не раскрыли.

SHOT сообщил, что бомбардировщик был без боевой нагрузки.

«Перед крушением пилот ракетоносца Ту-22М3 увел борт от жилых домов», — написал Telegram-канал.

По словам местных жителей, сначала они услышали взрыв, потом увидели яркую вспышку и пожар. Babr Mash уточнил, что ракетоносец упал возле трассы, его обломки раскиданы по дороге.

Не первое крушение

Это не первая авария с Ту-22М3 за последние два года. В августе 2024-го в Черемховском районе Иркутской области потерпел крушение ракетоносец этой же модели — самолет упал в поле. Разрушений на земле обнаружено не было. На борту находились четверо членов экипажа. Одного из летчиков спасти не удалось, он скончался в больнице. Другие пилоты получили травмы различной степени тяжести, среди которых множественные ушибы и переломы.

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Минобороны РФ также назвало причиной крушения техническую неисправность, не уточнив, что именно привело к аварии. Telegram-канал Mash сообщал, что, предварительно, через несколько минут после взлета у Ту-22М3 отказал левый двигатель.

Очевидцы крушения в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, что ракетоносец летел выше, чем обычно, но с нормальной скоростью. Местные жители также утверждали, что самолет еще в воздухе разлетелся на куски, а после их падения они услышали звуки взрывов.

Еще раньше — в апреле 2024-го — бомбардировщик разбился в Ставропольском крае. Минобороны РФ сообщало, что самолет возвращался с боевого задания. На борту также находились четыре члена экипажа, один из них в результате крушения погиб. Ведомство назвало причиной произошедшего техническую неисправность. По данным Mash, один из двигателей потерял тягу после подрыва гидросистемы и пожара.

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При этом «РБК Украина» со ссылкой на источник в украинской армии утверждало, что Ту-22М3 якобы потерпел крушение в результате операции ГУР минобороны Украины.