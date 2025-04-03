В США живого мужчину дважды признали мертвым

В американском Нью-Йорке мужчине во второй раз за три года заявили, что его не стало. Подробности сообщает News12.

Джин Инденбаум недавно узнал о своем статусе «мертвого», когда пытался подать налоговую декларацию. Ему позвонили из Налогового управления США и заявили, что он не числится живым.

Похожая история с ним произошла три года назад, когда не стало его жены. Он посетил Администрацию социального обеспечения, где ему заявили: «Мы сожалеем о вашей потере, но вы мертвы». После этого ему пришлось доказывать сразу в нескольких учреждениях, что он живой. Джин боится, что теперь подобная проблема будет возникать каждый раз при обращении в налоговую.

Недавно глава департамента государственной эффективности (DOGE), американский предприниматель Илон Маск, заявил, что в стране живет много «вампиров», которые получают социальные пособия. По данным из таблицы получающих выплаты можно сказать, что получающих льготы в возрасте от 120 до 129 лет — около 3,4 млн человек. Кроме того, в таблице есть порядка 1 тыс. человек возрастом от 220 до 229 лет.

Ранее выяснилось, что в Петербурге военком отправлял на СВО несуществующих военных, забирая их выплаты.