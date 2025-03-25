В США после проверки департамента Маска признали умершими 7 млн человек

Служба социального обеспечения США признала умершими около семи миллионов американцев возрастом 120 лет и старше, числящихся живыми. Об этом сообщил департамент государственной эффективности (DOGE) на своей странице в соцсети X.

По данным департамента, очистка данных была проведена в течение трех недель. На данный момент, по данным DOGE, примерно семь миллионов номеров социального страхования признаны недействительными.

В публикации подчеркивается, что на данный момент в стране еще осталось около пяти миллионов американцев, которые числятся живыми, но на самом деле умерли.

До этого глава DOGE, американский предприниматель Илон Маск, заявил, что в стране живет много «вампиров», которые получают социальные пособия. По данным данным из таблицы получающих выплаты, можно сказать, что получающих льготы в возрасте от 120 до 129 лет — около 3,4 млн человек. Кроме того, в таблице есть порядка 1 тыс. человек возрастом от 220 до 229 лет.

Маск отметил, что «возможно, фильм «Сумерки» реален» и пообещал разобраться в ситуации.

Ранее в США сообщили о напряжении в окружении Трампа из-за Маска.