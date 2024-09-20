Организатору нападения на оппозиционера Волкова предъявлены три обвинения

Организатору нападения на оппозиционера Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) Анатолию Блинову предъявлены три обвинения. Об этом сообщает польская прокуратура.

Блинову вменяют избиение оппозиционера по политическим причинам. Детали еще двух обвинений не раскрываются. Всего по делу проходят восемь подозреваемых. По ходатайству прокурора Окружной суд столицы Варшавы поместил Блинова под стражу сроком на три месяца.

19 сентября стало известно, что Блинова арестовали на три месяца после выхода расследования ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). По версии комитета, Блинов контактировал с бывшим топ-менеджером нефтяной компании «ЮКОС» Леонидом Невзлиным (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) во время организации серии бандитских нападений.

В пятницу сообщалось, что Блинов был адвокатом у российского бизнесмена Бориса Березовского.

Ранее Польша отказалась передавать Литве еще одного подозреваемого в нападении на Волкова.