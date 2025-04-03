В Херсонской области задержана россиянка по подозрению в государственной измене

ФСБ задержала в Херсонской области россиянку по подозрению в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Херсонской области гражданку России по подозрению в совершении государственной измены в виде перевода средств на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.

Отмечается, что женщина осуществила перевод личных денег для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медицинских препаратов.

Россиянка призналась в совершении преступления. По ее словам, в июле 2023 года она совершала через интернет-мессенджер перевод в одной из групп, которая проводила сбор денежных средств на нужды украинской армии.

Впоследствии женщина произвела несколько переводов средств военнослужащим ВСУ.

До этого сообщалось, что в Алтайском крае суд приговорил 21-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену.

Ранее Госдума приняла закон о лишении свободы за несообщение о диверсиях.