Врач рассказала, как поддержать иммунитет в пожилом возрасте

Пожилым людям важно наладить сон и питание, а также больше гулять на свежем воздухе, чтобы поддержать иммунитет. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Так, она советует добавлять в рацион овощи, фрукты, белковые продукты — мясо, птицу, рыбу, яйца, чтобы получать необходимые питательные вещества, необходимые для иммунитета. Прогулки, по ее словам, помогут насытить кровь кислородом, улучшить питание всех тканей, а также дадут возможность организму лучше выполнять свои функции. Врач также отметила важность полноценного сна, потому что в этом случае организму будет легче противостоять инфекциям.

«Ложиться и просыпаться желательно в одни и те же часы. Нормы сна у всех разные, но если человек после пробуждения чувствует себя отдохнувшим, значит, он спал достаточно», — уточнила Чернышова.

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова до этого рассказала «Газете.Ru», что осенью особенно важно включать в рацион сезонные овощи, богатые антиоксидантами, чтобы поддержать иммунитет. По ее словам, они помогают организму бороться со свободными радикалами и укрепляют защитные силы.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить иммунитет осенью и зимой.