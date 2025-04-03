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Названо упражнение, которое защитит пожилых от падений

Pravda.Ru: тайцзи защитит пожилых от падений
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DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Тайцзи поможет пожилым людям предотвратить падения и спотыкания, а также поддержать концентрацию внимания. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Тайцзи — не новая практика, но она начинает занимать достойное место в программах физической активности для пожилых людей. <...> Те, кто практикует это упражнение регулярно, говорят, что чувствуют себя увереннее при ходьбе, поднимаются по лестнице с меньшим страхом и лучше спят», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, такие упражнения подойдут для людей с остеоартритом, поскольку их можно выполнять с тростью или сидя. Заниматься пожилым советуют два-три раза в неделю. Помимо этого, можно также выполнять другие упражнения, развивающие равновесие и гибкость. Например, можно стоять на одной ноге в течение нескольких секунд.

До этого эксперты говорили, что падения у людей старше 65 лет могут привести к опасным для жизни переломам. Для снижения риска падений и их опасных последствий нужно повысить безопасность дома: убрать небольшие коврики, обеспечить достаточное освещение и переместить посуду для готовки в легкодоступные места.

Ранее было названо неочевидное преимущество тренировок в преклонном возрасте.

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