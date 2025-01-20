Названо неочевидное преимущество тренировок в преклонном возрасте

Международная группа ученых из Великобритании и Норвегии обнаружила еще одно преимущество физических упражнений для пожилых людей. Оказалось, что тренировки помогают лучше понимать язык в преклонном возрасте. Исследование опубликовано в научном журнале Ageing, Neuropsychology and Cognition (ANC).

В эксперименте задействовали две группы по 80 человек со средним возрастом около 65 лет. В одной из них участники говорили только на английском языке, а во второй владели как английским, так и норвежским.

Добровольцы следовали шестимесячной программе домашних упражнений, включавших одну круговую тренировку и две сессии кардиоупражнений.

Участников исследования протестировали до и после упражнений на способность распознавать слова в произнесенном предложении. Одноязычные участники, которые следовали режиму упражнений, на 7% быстрее обнаруживали правильные слова после того, как их физическая форма улучшилась.

Однако среди двуязычных участников исследования не обнаружили улучшений понимая языка и упражнениями. Ученые считают, что это обусловлено более сложными когнитивными процессами языковой обработки.

Ранее исследователи выяснили, что физическая активность в пожилом возрасте снижает риск летального исхода на 22%.