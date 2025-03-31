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Ученые выяснили, как использование смартфона в постели влияет на качество сна

Frontiers: использование смартфона в постели увеличивает риск бессонницы на 59%
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SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Норвегии установили, что использование смартфонов в постели существенно ухудшает качество сна. Исследование, проведенное среди 45 202 молодых людей, показало, что такая привычка на 59% увеличивает риск бессонницы и сокращает продолжительность сна в среднем на 24 минуты. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychiatry.

Исследователи ожидали, что социальные сети окажутся самым вредным экранным занятием из-за их интерактивности, но результаты исследования показали, что вид активности не имеет решающего значения. Просмотр фильмов, интернет-серфинг, игры и чтение с экрана влияют на сон так же, как и соцсети.

По словам ведущего автора исследования Гуннхильд Йонсен Хьетланд, главный фактор – это не содержание, а общее время, проведенное за экраном перед сном.

Смартфоны мешают сну по нескольким причинам: они отнимают время, которое могло бы быть потрачено на отдых, задерживают засыпание из-за активного потребления контента, прерывают ночной сон уведомлениями и излучают голубой свет, нарушающий циркадные ритмы.

Ученые советуют ограничить использование экранов минимум за 30–60 минут до сна и отключать уведомления на ночь.

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