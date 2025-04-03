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Врач рассказала, как пользоваться кремом с SPF весной

Врач Вертиева: крем с SPF нужно использовать даже в пасмурную погоду
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javi_indy/Shutterstock/FOTODOM

Средства с SPF важно использовать для защиты кожи весной даже во время прогулок по городу. Об этом «Москве 24» рассказала врач — онколог-дерматолог Екатерина Вертиева.

Она уточнила, что ультрафиолетовый индекс может быть высоким даже в том случае, если на улице установилась пасмурная погода.

«Проверять УФ-индекс можно в приложениях или на сайтах, где публикуют прогноз погоды. Если он примерно три-четыре балла, можно спокойно использовать слабую защиту: достаточно будет SPF 10. При высоких значениях в условиях города необходимо подбирать средство уже с SPF 20 или 30», — отметила Вертиева.

По ее словам, при выборе крема стоит ориентироваться на свой тип кожи. Так, они могут быть предназначены для жирной, сухой, нормальной и проблемной кожи. Врач добавила, что для прогулок в городе подойдет и тональный или уходовый крем с SPF.

Врач-дерматовенеролог, косметолог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова до этого говорила, что круглогодичная SPF-защита требуется людям, склонным к пигментации, куперозу или розацеа. Кроме того, она нужна тем, кто использует высококонцентрированные средства ухода или регулярно прибегает к агрессивным косметологическим процедурам, а также лицам, беспокоящимся по поводу фитостарения.

Ранее врач предупредила россиян об опасных свойствах солнцезащитных кремов.

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