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Врач раскрыла, кому необходимо использовать солнцезащитные кремы круглый год

Врач Алимова: людям со склонностью к пигментации важно использовать SPF-защиту

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Freepik.com

Даже в пасмурные осенние и зимние дни ультрафиолетовые лучи способны проникать сквозь облака и окна, оказывая негативное влияние на кожу. Существуют категории людей, кому важно использовать солнцезащитный крем круглый год. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог, косметолог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Круглогодичная SPF-защита, по ее словам, требуется людям, склонным к пигментации, куперозу или розацеа, тем, кто использует высококонцентрированные средства ухода или регулярно прибегает к агрессивным косметологическим процедурам, а также лицам, беспокоящимся по поводу фитостарения.

Специалист также отметила, что подбор солнцезащитного средства требует индивидуального подхода, поэтому следует обратиться к врачу-дерматологу.

Врач-косметолог Дмитрий Пачкай до этого назвал главную ошибку в зимнем уходе за кожей. По его словам, не стоит использовать очищающие средства сильного действия. Холодный воздух и ветер уже оказывают негативное воздействие на кожу, поэтому агрессивное очищение может сушить ее еще больше и раздражать.

Он посоветовал использовать мягкие, увлажняющие гели с нейтральным PH или молочко для очищения, которые не лишают кожу естественного увлажнения.

Ранее косметолог рассказала, как с помощью оливкового масла защитить кожу зимой.

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