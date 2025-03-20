Врач предупредила россиян об опасных свойствах солнцезащитных кремов

Весной многие начинают активно пользоваться солнцезащитными кремами в соответствии с рекомендациями различных экспертов. Однако здоровым людям в наших широтах это не только не нужно, но даже вредно, считает врач-дерматолог Ольга Самбурская. Намного полезнее россиянам для защиты от солнца принимать витамин D и Омегу-3, заявила она Общественной Службе Новостей.

Врач назвала надуманным убеждение в том, что пользоваться солнцезащитными кремами обязательно нужно всем – по ее словам, в России излучение не так активно, а легкий загар, напротив, защищает кожу от проникновения вызывающих преждевременное старение лучей.

«Поэтому загар нам необходим. А солнцезащитные средства мешают появлению загара, но при этом есть некоторые компоненты могут повышать риск развития некоторых онкозаболеваний», – заявила дерматолог.

По ее словам, хорошим фильтром для защиты от солнца может быть витамин D, который зачастую у жителей России в дефиците. Это связано с тем, что активных солнечных дней в российских широтах менее, чем 2–2,5 месяца в году. Причем синтезируется витамин строго в определенное время – с 9 до 11 утра и после четырех вечера. Кроме того, полезно пить ПНЖК Омега-3, так как эта добавка необходима для создания водно-липидной мантии фотопротекции, пояснила врач.

Распространение популярности средств для кожи от солнечного излучения Самбурская назвала рекламным ходом, заявив, что на самом деле от рака они не защищают.

Пользоваться SPF нужно людям, имеющим предрасположенность к избыточному образованию родинок и невусов или при наличии онкопатологии. Так, например, меланомы, базалиомы, солнечный кератоз и прочие состояния, которые относятся к предраковым, требуют особого подхода. Помимо крема, в этих случаях рекомендуется находиться в тени и носить закрытую одежду, заключила дерматолог.

Напомним, врач-дерматовенеролог, косметолог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова отмечала, что даже в пасмурные осенние и зимние дни ультрафиолетовые лучи способны проникать сквозь облака и окна, оказывая негативное влияние на кожу. Круглогодичная SPF-защита, по ее словам, требуется людям, склонным к пигментации, куперозу или розацеа, тем, кто использует высококонцентрированные средства ухода или регулярно прибегает к агрессивным косметологическим процедурам, а также лицам, беспокоящимся по поводу фотостарения.

Ранее визажист объяснила, как пользоваться солнцезащитным кремом в макияже.