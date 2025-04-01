Жительница Чечни получила шесть лет колонии по делу о финансировании терроризма

СК Чечни: женщину осудили на шесть лет за финансирование терроризма

В Чеченской Республике местная жительница получила шесть лет колонии по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону в официальном Telegram-канале.

Как установил суд, в 2017 году женщина получила в отделении банка денежный перевод в иностранной валюте и передала деньги участнице международной террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ.

Уточняется, что уголовное дело завели по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («‎Пособничество в финансировании терроризма»‎). Срок жительница Республики будет отбывать в колонии общего режима.

26 марта жителя подмосковного Орехово-Зуева признали виновным по аналогичной статье. Суд установил, что 6 и 26 марта 2021 года подсудимый около торгового центра в Орехово-Зуеве перевел деньги на карту, владельцем которой было лицо, осуществляющее финансирование международной террористической организации. В феврале 2023 года получателя денежных переводов также осудили за несколько преступлений террористической направленности. Мужчина получил 10 лет лишения свободы.

Ранее в Севастополе пенсионерка получила 16 лет за передачу данных о российских объектах ВСУ.