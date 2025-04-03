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Врач назвала метод, который поможет избавиться от мигрени без лекарств

Врач Баранова: ботулинотерапия поможет избавиться от мигрени без лекарств
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Unsplash

Ботулинотерапия, которую обычно используют для борьбы с морщинами, поможет избавиться от мигрени без лекарств. Об этом kp.ru рассказала заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Елена Баранова.

По ее словам, для этого специалист должен ввести ботулотоксин в специальные точки на голове.

«Метод этот основан на воздействии ботулотоксина на нервные окончания системы тройничного и затылочного нерва, которые, помимо чувствительности на лице и коже головы, участвуют в иннервации оболочек и сосудов головного мозга (в притоке крови к головному мозгу и в работе мозга — Прим. ред.), — сказала Баранова.

Врач добавила, что для устойчивого результата нужно провести не менее трех процедур с интервалом в три месяца.

Ученые из Центральной больницы Тайюаня (Китай) до этого установили, что повысить риск возникновения мигрени могут две привычки — длительное пребывание перед экранами гаджетов и злоупотребление мясом птицы.

Ранее врач назвал главные продукты, провоцирующие мигрень.

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